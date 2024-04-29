مجازر جديدة للاحتلال.. أكثر من 20 شهيدا في قصف 3 منازل في رفح

فلسطين اليوم

استشهد أكثر من 20 مواطنا وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على 3 منازل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

كما استشهد 6 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

كذلك استشهد 9 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.