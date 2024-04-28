"سي أن أن": 71% من الأميركيين غير راضين عن تعامل بايدن مع الحرب على غزة

فلسطين اليوم

كشف استطلاع رأي أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ 71% من الأميركيين غير راضين عن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح الاستطلاع كذلك، أنّ 53% من بين الديمقراطيين غير راضين عن طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

وفي وقتٍ سابق هذا الشهر، كشف استطلاع رأي أجرته مجلة "نيوزويك" الأميركية انخفاض شعبية بايدن بصورة "كارثيّة" بسبب تعامله مع الحرب.

وكشفت المجلة أنّ 3 استطلاعات أُجريت حصرياً للمجلة، أظهرت انخفاض شعبية بايدن بـ 9 نقاط بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية آذار/مارس 2024.

وتواجه إدارة بايدن حالةً من الغضب الشعبي في الولايات المتحدة، وأيضاً من العرب والفلسطينيين والمسلمين الموجودين في البلاد، بسبب دعمه "إسرائيل" في حربها المستمرة وسط كارثة إنسانية في القطاع.

وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات التي ينظّمها طلاب الجامعات الأميركية نصرةً لغزة، بالتزامن مع حملة اعتقالات تقوم بها قوات الشرطة للمتظاهرين المحتجين.

ويأتي ذلك، في وقت يستعد بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مواجهة سلَفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.