المقاومة الفلسطينية تقصف مقر قيادة الاحتلال جنوبي مدينة غزّة.. وصواريخ باتجاه الغلاف

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم 205 معركة "طوفان الأقصى"، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، كما تواصل استهدافها لقوات "جيش" الاحتلال في مختلف المحاور.

ونشر الإعلام الحربي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، وذلك بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

وقبل يومين، أعلنت سرايا القدس استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال في محور القتال في "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، وذلك "بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

من ناحيتها، أعلنت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنّها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل مقراً لقيادة الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزّة.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "كتائب القسّام" أنّ مجاهديها استدرجوا قوّةً صهيونية مؤللة وأوقعوها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "إف 16" التي جرى إطلاقها من قبل الاحتلال على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وكشف موقع "روتر" الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزّة.