إعلام إسرائيلي:مقتل 3 جنود وإصابة 11 في عملية للمقاومة قرب "نتساريم" بغزة

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن حادث "صعب" في غزة، أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود احتياط الفرقة 99، وإصابة 11 آخرين بجروحٍ خطيرة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى إصابة الجنود في عملية للمقاومة الفلسطينية في محيط حاجز "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

ولفت إلى أنّه تم إجلاء بعض الجنود بطائرات الهليكوبتر، فيما ما زال البعض الآخر يتلقى العلاج في الميدان.

يُشار إلى أنّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ قوات الفرقة 99 "باشرت مهامها الدفاعية والهجومية في قطاع غزة".