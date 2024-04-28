إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقعي "السماقة" و"البغدادي" الإسرائيليين

فلسطين اليوم

تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، لليوم الـ204 على التوالي، باستهداف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت المقاومة، إنّ مجاهديها استهدفوا موقعي ‏"رويسات العلم" و‏"السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابةً مُباشرة.

وأيضاً، أعلن بيانٌ آخر للمقاومة استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته ‏إصابة مباشرة، وكذلك، استهدف مجاهدو المقاومة موقع ‏"البغدادي" الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وتأتي استهدافات المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونشرت المقاومة، اليوم، مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة، وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء "غولاني" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مستوطنة المنارة شمالي فلسطين المحتلة.

وأظهرت المشاهد استخدام المقاومة لصواريخ موجّهة منحنية من نوع "ألماس"، وهي صواريخ حديثة أدخلت إلى المعركة الحالية للمرة الأولى من قبل المقاومة، تعتمد على التوجيه التلفزيوني السلكي، وتنقضّ على الهدف عبر هجوم علوي يسمح لها بتجاوز الدفاعات والتحصينات واستهداف نقاط ضعف العدو.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة أنّ مجاهديها أعدّوا كمينًا مركّبًا استهدفوا من خلاله قافلةً مؤلّلة إسرائيلية، عند ‏الساعة الـ 23:10 من ليل الخميس، قرب ‏موقع رويسات العلم، في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع صوت انفجارات في منطقتي عكا ونهاريا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، دوّت صفارات الإنذار في الشمال عند الحدود مع لبنان، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد أكد أمس السبت، أنّ "مساندة الحزب لقطاع غزة أدّت إلى إعاقة خطط حربية لإسرائيل في فلسطين ولبنان، حالياً ومستقبَلاً".