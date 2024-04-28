وقفة أمام البرلمان النرويجي تضامناً مع الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

شارك الآلاف من المتضامنين في وقفة أمام البرلمان النرويجي في أوسلو، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والعدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون الحكومة النرويجية بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال عبر قطع كافة أشكال العلاقات وخصوصاً الاقتصادية، إلى جانب المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فوراً.

ورفع المتظاهرون الذين لبوا نداء منظمات نرويجية داعمة للقضية الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعوا العالم لوضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

كما تخلل الوقفة كلمات تعبر عن حجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخصوصاً الأطفال والنساء.