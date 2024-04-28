اتحاد الكتّاب يثمن الحراك الطلابي في أميركا والعالم ويعتبره انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

ثمن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، التظاهرات والاعتصامات التي ينظمها طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الاميركية والعالم، واعتبرها انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، وإدانة للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا في غزة والضفة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحراك الطلابي العالمي في الولايات المتحدة، ودول العالم يأتي لدعم المطالب المستحقة للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفض تهجير المواطنين الفلسطينيين.

وقال: إن على المجتمع الدولي التقاط الفرصة الأخيرة لانقاذ ماء وجهه والانتصار للحق والحقيقة في فلسطين، وعدم الانصياع للاحتلال وروايته المضللة.

وحيا الاتحاد حراك الطلاب في الجامعات العالمية، ودعا الكل الإنساني للضغط على حكوماتهم لوقف الدعم عن لاسرائيل، والانتصار لعدالة قضية شعبنا، واستنكار مواقف الحكومة الاميركية المنحازة للاحتلال، وما تتخذه من فيتو تلو الآخر في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد على أن شعبنا ورغم جرائم الاحتلال البشعة يبقى ثابتًا فوق ترابه الوطني، ولن يخضع لأهداف الاحتلال بالتهجير وترك الأرض، رغم المجاعة، والقتل المتواصل، والمقابر الجماعية المنتشرة في كل مكان.