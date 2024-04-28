204 شهداء وجرحى في 7 مجازر جديدة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 205 على قطاع غزة، إن 66 شهيدًا و138 إصابة وصلوا مشافي القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وذكرت "الصحة" أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد ارتفعت إلى 34 ألفًا و454 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفًا و575 مصابًا بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.