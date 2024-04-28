جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ205

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ205 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

وصباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخانيونس، جنوبي قطاع غزة. بينما شنّت طائرات "إسرائيلية" حربية غارتين على بلدتي المغراقة والزوايدة وسط القطاع.

ونبهت مصادر طبية إلى أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مدينة رفح، ارتفع منذ الليلة الماضية إلى 10 شهداء بينهم أطفال ونساء.

كذلك ارتفع إلى عشرة ايضا عدد الشهداء في قصف منزل عائلة الجد جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والذي تعرض للقصف فجر امس .



كما ارتقى شهيدان في قصف منزل آخر شمال مخيم النصيرات وشهيد وعدد من الجرحى شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة الزوايدة وسط القطاع. تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة قليبو شمال غزة، كما قصفت حي الزيتون جنوب شرقي القطاع.

وفي خان يونس دمر جيش الاحتلال منزلين في بلدة خزاعة شرقي المدينة وشن غارات على بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة.

وأعلنت "الصحة" ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري، حتى صباح اليوم الأحد، إلى 34 ألفاً و388 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفاً و437 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.