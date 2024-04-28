بصواريخ "ألماس".. المقاومة في لبنان تنشر مشاهد استهداف مقر قوة "غولاني" في " المنارة"

فلسطين اليوم

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة، وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء "غولاني" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مستوطنة المنارة شمالي فلسطين المحتلة.

وأظهرت المشاهد إستخدام المقاومة الإسلامية لصواريخ موجّهة منحنية من نوع "ألماس"، وهي صواريخ حديثة أدخلت إلى المعركة الحالية لأول مرة من قبل المقاومة، تعتمد على التوجيه التلفزيوني السلكي، وتنقض على الهدف عبر هجوم علوي يسمح لها بتجوز الدفاعات والتحصينات واستهداف نقاط ضعف العدو.

وأمس، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً مركّباً بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة، وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وأصابته بشكل مباشر.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ الهجوم جاء كردٍ على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصاً بلدتي كفركلا وكفرشوبا.