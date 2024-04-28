الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للضغط من أجل صفقة تبادل أسرى

فلسطين اليوم



تظاهر آلاف المستوطنين،وسط تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة ، وإجراء انتخابات مبكرة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ آلاف الإسرائيليين تجمعوا في ساحة كابلان وسط تل أبيب للتظاهر مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وإجراء انتخابات مبكرة.



ومن المتوقع أن تزداد وتيرة التظاهرات وتشمل مناطق أخرى في كافة أنحاء فلسطين المحتلة في الساعات اللاحقة.

وشارك أهالي الأسرى المحتجزين بغزة في التظاهرات في ساحة كابلان، وألقوا عدة كلمات أمام المتظاهرين وفق الهيئة.