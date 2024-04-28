وسط مواجهات... الاحتلال يقتحم الضفة ويشن حملة اعتقالات

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأحد- بعد اقتحامها عدة أحياء في الضفة الغربية، وتنفيذ حملة دهم واعتقالات متفرقة.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين الاختناق بالغاز السام، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكر مصدر محلي أن المواجهات اندلعت في مخيم العروب عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية، فيما شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الضوئية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي، بعد أن استولت على مغسلة وحولتها إلى نقطة عسكرية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بالبلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رمضان يسري خطيب (22 عاما) من منزله في البلدة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان بعد اقتحام منازلهم في بلدة علار شمالي طولكرم.