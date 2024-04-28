"إكس" تعلّق حساب حفيد مانديلا بعد تصريحات مؤيدة لأسطول الحرية

فلسطين اليوم

علّقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، حساب نوكسي زويليفليل مانديلا، حفيد رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، بعد تصريحاته الداعمة لـ"أسطول الحرية الدولي" المقرر إبحاره من تركيا خلال أيام، لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكان مانديلا قد وصل إلى إسطنبول بداية الأسبوع لحضور المؤتمر الخامس لمنتدى القدس البرلماني الدولي، ولدعم الاستعدادات لأسطول الحرية الدولي في إسطنبول.

وحضر مانديلا المؤتمر الصحفي لأسطول الحرية الدولي المتشكل من منظمات غير حكومية من 12 دولة الأسبوع الماضي، قبل أن يعبر عن دعمه للأسطول ولكسر الحصار عن غزة، وذلك عبر عدة منشورات على منصة "إكس".