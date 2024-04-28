"معاريف" عن مصادر مطلعة: نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من "الجنائية الدولية"

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة، أنّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت الصحيفة، أنّ نتنياهو أجرى اتصالات خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية، "لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية".

كما تابعت أنه ثمة اعتقاد، بأن "صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد انتقدت نتنياهو، إذ وصفته بـ "سيّد الإخفاق متعدّد المجالات"، مشيرةً إلى فشله على صعد الأمن والدبلوماسية والاقتصاد.

وقالت الصحيفة إنه بعد هذه الأيام الطويلة من القتال، يجب أن تكون الأولوية لدى الحكومة هي عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة حتى على حساب وقف إطلاق نار، أو إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، أو "الإطاحة بحماس".