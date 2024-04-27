حب الله استقبل وفدا من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان

فلسطين اليوم

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، اليوم، وفد قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان وضم كل من: أمين السر ومسؤول حركة فتح الانتفاضة أبو هاني رميض، أحمد عبد الهادي (حركة حماس)، أبو سامر موسى (الجهاد الإسلامي)، شهدي عطية (جبهة النضال)، أحمد نصار (جبهة التحرير الفلسطينية)، أبو أشرف العينين (القيادة العامة) وأحمد أبو الشيخ (منظمة الصاعقة)، وبحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطاالله حمود.

وخلال اللقاء تم البحث في آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لاسيما معركة طوفان الأقصى التي دخلت شهرها السابع، كما تم عرض أوضاع الشعب الفلسطيني في المخيمات كافة، وعرض أعمال هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع الدعوة الى تعزيزها وتفعيلها ومعالجة قضايا الأمن الاجتماعي والمطلبي داخل المخيمات.

كذلك تم البحث بموضوع وكالة الغوث الأونروا وأهمية استمرار دورها بتقديم الخدمات لعموم اللاجئين الفلسطينيين مع الحفاظ على كرامة الموظفين والعاملين فيها، وبهذا الخصوص دعا المجتمعون الوكالة الى "معالجة كل امور الفلسطينيين بالتفاهم معهم وعدم الخضوع للضغوطات الخارجية وخاصة الصهيونية منها".