عدّة مجازر للاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.. حصيلة الشهداء 34388

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34.388 شهيداً، وإلى 77.437 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي الإحصائي، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و69 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد مراسل صحافي في غزة، مساء اليوم السبت، بارتقاء 7 شهداء، وإصابة عدّة أشخاص آخرين، بعد استهداف الاحتلال أحد المنازل في حيّ النصر، شمالي شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

مياه غير آمنة

ولفتت الوزارة إلى أن جميع سكان قطاع غزة يشربون مياهاً غير آمنة، مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، وعدم سماح الاحتلال بإدخال مادة الكلور أو أي بديل منها من أجل معالجة مياه الشرب.

وحذّرت من انتشار عدد من الأمراض والأوبئة نتيجة مياه الصرف الصحي وتراكُم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

وناشدت الوزارة كل المؤسسات المعنية و الأممية والإنسانية ضرورة السرعة في التدخل.

في غضون ذلك، أفاد مراسل صحافي في غزة باستهداف غارة جوية إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقبل ذلك، أفاد باستهداف غارة إسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع، كما أشار إلى ارتقاء 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين بالقرب من وادي غزة، شمالي مخيم النصيرات، وسط القطاع.