الإعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد إسقاط الطائرة الأميركية "MQ9" في أجواء صعدة

فلسطين اليوم

نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم السبت، مشاهد عن عملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأميركية "أم كيو 9"، في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ويُظهر الفيديو رصد الطائرة الأميركية في أجواء صعدة، ثمّ إطلاق صاروخ أرض جو وإصابتها وإسقاطها. وهي من طراز MQ-9 ريبر - يصل وزنها إلى 5 طن وعرض أجنحتها 20 مترًا وارتفاعها 3.6 متر وتحلق على ارتفاع 15 ألف متر، وهي طائرة رصد وتجسس متطورة وتستطيع أيضًا حمل صوا/يخ ويصل ثمنها إلى 15 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم القوان المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، فجر اليوم، أنّ القوات المسلحة اليمنية أسقطت، بصاروخٍ، طائرة مسيّرة أميركية من نوع "أم كيو 9".

يُشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة من الطراز نفسه، في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، في أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس، في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.