دعماً لرفض الحرب على غزة.. جامعة طهران تتضامن مع طلاب الجامعات الأميركية

فلسطين اليوم

نظّم مجموعة من أساتذة وطلاب وموظفي جامعة طهران، اليوم السبت، وقفةً احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للجامعة، من أجل إدانة قمع واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الأميركية، المحتجين على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والدور الأميركي المحوري في استمرار هذه الإبادة.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، كما ردّدوا شعارات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، معبّرين عن تنديدهم بالعنف الذي تستخدمه الشرطة الأميركية ضد الطلاب.

وأكّد المشاركون أنّ هذه الأساليب "لن تُجدي نفعاً في تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير".

وكانت التعبئة الطلابية في جامعة طهران، وتعبئة أعضاء هيئة التدريس والموظفين، والمنظمات الأخرى في جامعة طهران، وجهت دعوةً للأكاديميين، من أجل حضور هذا التجمع.

ويأتي هذا التجمع في وقت تتواصل الاحتجاجات الداعمة لفلسطين المحتلة وغزة في أكثر من 50 جامعة أميركية، حيث تتزايد تحرّكات الطلاب المندّدة بالدور الأميركي المحوري في استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد اندلاعها في الولايات المتحدة، اتسعت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات إلى دول أخرى، حيث شهدت أستراليا وفرنسا وبريطانيا تظاهرات مشابهة، دعماً لفلسطين والمحتجين الأميركيين، الذين تعرّضوا للقمع على يد الشرطة في عدّة ولايات.

وفي تونس، دعا الاتحاد العام للطلبة إلى تنظيم تظاهرات طلابية، دعماً للحركة الطلابية في الجامعات الأميركية والأوروبية. كما دعا إلى إقامة يوم وطني للتضامن مع فلسطين في جميع الجامعات.

وفي لبنان أيضاً، دعا "تجمّع الجامعيين الأحرار" إلى وقفة تضامنية تشمل كل الجامعات، نصرةً لفلسطين، ودعماً لصمود أهل غزة، موجهاً التحية إلى الطلاب المنتفضين في الولايات المتحدة وأوروبا.