مستوطنون يهاجمون المزارعين ببيت لحم ويعتدون على المواطنين في الأغوار

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مزارعين، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين جمال نجاجرة، بأن مستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال هاجموا المزارعين في منطقة بانياس شمال شرق البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.

يذكر أن المستوطنين وتحت تهديد السلاح احتجزوا صباح اليوم مزارعين، بينهم أطفال، في منطقة بانياس، أثناء حراثتهم لأرضهم، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، عرف منهم: جمال محمد صافي، وناصر أحمد صافي، ورأفت محمد صافي، ومحمد عبد الله صافي، وعاطف أحمد صافي، وعزت محمد صافي.

وكان مستوطنون، في وقت سابق من اليوم السبت، مزقوا خياما في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية، تعود للمواطن محمد أبو مطاوع، وأتلفوها.

كما تجول مستوطنون بين خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، ما أثار خوف المواطنين، خاصة النساء والأطفال.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين -والتي تجري بحماية من شرطة الاحتلال- تصاعدت في الآونة الأخيرة، على وقع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس واستمرار عدوانهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.