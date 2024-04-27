سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة بسبب منع الاحتلال إدخال مواد لمعالجتها

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن جميع سكان قطاع غزة يشربون مياها غير آمنة نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر منصة تليغرام، اليوم السبت، بأنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، فإن جميع مواطني القطاع يشربون مياها غير آمنة تعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت أن ذلك يعود لعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مادة "الكلور" (للتعقيم) أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب.

من جهته، قال نائب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة في تصريحات صحفية: بإن "أمراضا عدة انتشرت بين سكان القطاع بسبب تلوث مياه الشرب".

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.