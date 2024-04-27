واعد للأسرى: الاحتلال يُخضع معتقلي غزة لتحقيق قاتل

فلسطين اليوم

جددت جمعية واعد للأسرى، التأكيد على أن قوات الاحتلال تُخضع المعتقلين من قطاع غزة لأساليب تحقيق وحشية وقاتلة.

وقالت الجمعية الحقوقية في تصريحات صحفية اليوم السبت: "تلقينا إفادات من معتقلين مفرج عنهم حول أساليب تحقيق وحشية وقاتلة يتعرض لها المعتقل لإرغامه على الإدلاء باعترافات باطلة".

وأفادت بأن "كافة المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد الـ 7 من أكتوبر، جرى تحويلهم لأماكن احتجاز سرية في معسكرات اعتقال سيئة الظروف وفق إفادات من أفرج عنهم مؤخرا".

وأوضحت واعد للأسرى أنه "لا توجد أعداد دقيقة حول أعداد معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر".

ودعت، المؤسسات الدولية للقيام بـ "دور ضاغط جاد وفعال" لزيارة هذه المعسكرات الاعتقالية، وخاصة معسكر "سدي تمان" الذي ترتكب فيه أبشع جرائم الإبادة الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكملت: "لم تتمكن أي جهة فلسطينية أو دولية أو أي محامي من معرفة مصير أي معتقل لدى الاحتلال منذ 7 شهور وهي سابقة تحدث لأول مرة منذ تاريخ الثورة الفلسطينية.