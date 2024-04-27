رئيسي: لا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا ومحاولات عزل إيران لن تنجح

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أنّ استخدام بلاده التقنية النووية سلمي، مشدداً على أن لا مكان إطلاقاً لصناعة سلاح نووي في العقيدة النووية الإيرانية.

وخلال افتتاح المعرض السادس للقدرات التصديرية الإيرانية، أكد رئيسي أنّ المخططات الساعية لعزل طهران "لم ولن تنجح أبداً".

وأشار رئيسي في كلمته إلى أنّ هذا المعرض يظهر أنّه لا يمكن فرض الحظر على إيران، وأنّ العقوبات ضدّها "لم ولن تصل إلى نتيجة، بفضل إرادة الشعب القوية".