مستوطنون يحتجزون مزارعين غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

احتجز مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين جمال نجاجرة بأن مسوطنين وتحت تهديد السلاح احتجزوا عددا من المزارعين، وأفراد من عائلاتهم، بينهم أطفال، أثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة بانياس شمال شرق البلدة، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، عرف منهم: جمال محمد صافي، وناصر أحمد صافي، ورأفت محمد صافي، ومحمد عبد الله صافي، وعاطف أحمد صافي، وعزت محمد صافي .