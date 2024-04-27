الاتحاد الأوروبي يخصص 68 مليون يورو مساعدات لقطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت المفوضية الأوروبية، تخصيص 68 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة والمنطقة؛ حسبما جاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وذكر البيان أنه "في ضوء التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض، تعمل المفوضية على زيادة تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي خصص مبلغا إضافيا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية سيتم توجيهها من خلال منظمات شريكة تساعد الفلسطينيين في غزة وجميع أنحاء المنطقة".

وأشارت المفوضية إلى أن الدعم الجديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، ودعم التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى".

وبهذا الدعم يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في غزة والمنطقة خلال 2024 إلى 193 مليون يورو، وفق البيان.

وأكد البيان أن الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي يواصل عملياته لمساعدة السكان في غزة عبر نقل إمدادات حيوية مقدمة من "شركاء إنسانيين" ودول أعضاء في الاتحاد.

وأشار إلى أن إمدادات طوارئ ستصل الجمعة إلى غزة على متن رحلة جوية، إضافة إلى رحلتين مقررتين في الأسبوع الأول من أيار/ مايو المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه موّل قافلتين تحملان أكثر من 130 طنا من إمدادات المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي، تبرعت بها أيرلندا وشركاء في المجال الإنساني، وفق البيان.

وأوضح أن حمولة القافلتين انطلقتا من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وستصل إلى غزة بالتنسيق مع المجموعة اللوجستية العالمية عبر الأردن، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مزيد من المساعدات حسب الحاجة.