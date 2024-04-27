قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل المواطنين وصادرت مركبتين بالخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وبلدة صوريف، واستولت على مركبتين في السموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، وجابت شوارعها ودهمت أحد المنازل دون اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وتمركزت آلياتها بالقرب من دوار السلام، ومن ثم تحولت في عدة أحياء وداهمت أحد المحال التجارية، في حين استهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار خلال اقتحامها للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيس حجازي بعد مداهمة منزله في طولكرم.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حجة وكفر قدوم شرق قلقيلية، ودهمت منزل الشاب يوسف عقل في البلدة، دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة يعبد غرب جنين من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، ودارت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.