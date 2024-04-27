طلاب بأكسفورد يحتجون على استضافة بيلوسي ويقاطعون كلمتها

فلسطين اليوم

تظاهر طلاب بجامعة أكسفورد البريطانية احتجاجا على استضافة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، المعروفة بدعمها الاحتلال.

ونظم العشرات من طلاب الجامعة العريقة وقفة احتجاجية خارج القاعة، التي كانت تلقي فيها بيلوسي كلمتها، ورددوا شعارات رافضة لوجودها، وأخرى داعمة لفلسطين.

فيما قاطع أحد الطلاب كلمة رئيسة مجلس النواب السابقة ورفع علم فلسطين أمامها قبل أن تعتقله الشرطة، وفق ما أورد حساب بريطانيا بالعربي.

ويأتي الاحتجاج الطلابي في أكسفورد ضمن حراك أوسع يجتاح الجامعات الأميركية، وبدأ يتوسع خارجها رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، والمجازر المرتكبة فيه.

وبيلوسي معروفة بمواقفها الداعمة للاحتلال حيث اعتبرت خلال شغلها رئاسة مجلس النواب الأميركي أن إقامة دولة "إسرائيل" "أعظم إنجاز سياسي في القرن الـ20″، معربة عن اعتزازها العميق "بأن أميركا هي أقدم حليف لإسرائيل".

ومثل معظم الديمقراطيين، أعربت بيلوسي في بداية العدوان على غزة عن دعمها القوي لتل أبيب في ردها على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما أكدت، في تصريحات لها قبل أيام، أن واشنطن "ملتزمة" بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها قالت مؤخرا إنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.