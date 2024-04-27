حماس: تسلّمنا رد الاحتلال على موقفنا بشأن صفقة التبادل

فلسطين اليوم

أعلن خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس بغزة، أن حماس تسلمت اليوم السبت، "رد الاحتلال الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته للوسطاء قبل أيام".

كما قال إنّ الحركة ستقوم بدراسة هذا المقترح، "وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها إلى الوسيطيين المصري والقطري".

وكان مصدر قيادي فلسطيني، كشف بأنّ قطر تعرّضت إلى "ضغوط أميركية وإسرائيلية شديدة" قبل فترة، لتمارس بدورها ضغوطاً على حركة حماس، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المصدر، أنّ هذه هي الخلفية الحقيقية، لإعلان رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أخيراً، أنّ الدوحة في صدد "تقييم الوساطة التي تقوم بها".

ووفقاً له، فإنّ حركة حماس أبلغت جميع الأطراف المعنية أنّها "متمسكة بوساطة قطر"، وأنّها "لا تقبل أيّ بديل عنها".

كما أشار المصدر إلى أنّ واشنطن طلبت من تركيا التدخّل في مسار المفاوضات والضغط على "حماس"، لتليين موقفها، لافتاً إلى أنّ حماس "رحّبت بحضور أنقرة" في الملف الفلسطيني.