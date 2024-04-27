شهيدان وإصابتان برصاص الاحتلال في محيط حاجز سالم العسكري غرب جنين

فلسطين اليوم

استشهد شابان، وأصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين.

وأكدت مصادر أمنية استشهاد الشابين مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد الشابين عابد وشرعة ولإصابة شابين آخرين.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما.

فيما نعت القوى الوطنية والإسلامية، في مكبرات وعبر المساجد، في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان، الشهيدين شواهنة وعابد.

في حين أكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابان مصابان (25 عاما و22 عاما)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.