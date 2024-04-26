مركز أبحاث أميركي: أغلبية الأميركيين لا تثق بنتنياهو

فلسطين اليوم

أكد استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" الأميركي للأبحاث، أن نسبة متزايدة من الأميركيين ليست لديهم ثقة في رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 3600 أميركي بالغ، وأجري في الفترة بين 1 نيسان/أبريل الجاري و7 من الشهر نفسه، أنّ 53% ليست لديهم ثقة كبيرة، أو أن ثقتهم معدومة في قدرة نتنياهو على فعل الشيء الصحيح في ما يتعلق بالشؤون العالمية، من بينهم 25% لا يثقون به على الإطلاق.

وبحسب المركز، فقد ارتفعت نسبة الأميركيين الذين لا يثقون بنتنياهو 11 نقطة مئوية منذ العام 2023، وشمل ذلك زيادة 8 نقاط مئوية في نسبة الذين لا يثقون به على الإطلاق. بينما قال نحو ربع الأميركيين (26%) في العام 2023 إنهم لم يسمعوا عنه قط، مقابل 15% هذا العام.