المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد عن الكمين المركّب في موقع رويسات العلم

فلسطين اليوم

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان، مشاهد عن عملية الكمين المركّب الذي نفّذته، أمس، ضد قافلة عسكرية إسرائيلية، قرب موقع رويسات العلم، في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأظهرت اللقطات، التي بثّها الإعلام الحربي، رصدَ القافلة المستهدفة، والمؤلفة من عدّة آليات، ليتم لاحقاً استهدافها بصواريخ موجهة.

وبعد محاولة إحدى الآليات العسكرية التراجع، تمّ استهدافها بصاروخ موجّه أصابها بصورة مباشرة، لتوثّق المشاهد اشتعال النيران فيها.

ومن أجل سحب الإصابات من قواته، عمد "جيش" الاحتلال إلى تغطية دخانية وضوئية.

وكانت المقاومة عملت على مشاغلة موقع رويسات العلم بالقصف المدفعي، في أثناء تنفيذها العملية.