إعلام أميركي: واشنطن تعلق العقوبات على الوحدات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب أعمال عنف

فلسطين اليوم

أكد موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ وزارة الخارجية الأميركية علقت فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تقوم بمراجعة القضية في ضوء المعلومات التي قدمتها "إسرائيل" في الأيام الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أكدت شبكة "ABC NEWS" الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن يفرض عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأكدت الشبكة أنّ الكتائب العسكرية الثلاث التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، والتي اتهمتها إدارة بايدن بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية.

وأشارت الشبكة إلى أنّ تقييم الإدارة الأميركية، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، كشفته رسالة غير مؤرخة أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وحصلت عليها الشبكة، تؤكد أنّ القرار "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أميركية" وأنّ "إسرائيل ستكون قادرة على الحصول على كامل المبلغ الذي خصصه الكونغرس".

ورجّحت الشبكة أن يثير القرار غضب منتقدي إدارة بايدن، الذين يقولون إنه لا يتم بذل ما يكفي لمحاسبة "إسرائيل" على عدوانها على قطاع غزة الذي دفع السكان المدنيين نحو المجاعة.