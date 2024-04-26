شهيدان باستهداف مسيرة "إسرائيلية" لمركبة بالبقاع الغربي في لبنان

فلسطين اليوم

استشهد شخصان، اليوم الجمعة، في استهداف من طائرة مسيّرة "إسرائيلية" لمركبة بمنطقة البقاع الغربي في لبنان.

ويأتي الاستهداف وسط تصاعد التوتر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وتبادل إطلاق الصواريخ بين الطرفين، أدى لمقتل سائقشاحنة عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرض منزلان في بلدتين جنوبي لبنان لغارتين نفذتهما مقاتلات إسرائيلية أسفر عن إصابة شخص.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب استهدفتا منزلين، وأنه تم إجلاء مصاب جراء الغارةعلى طيرحرفا بشكل فوري.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق بلدتي الضهيرة الزلوطية، في وقت قصفت مدفعية الاحتلالبلدتي يارين والجبين جنوب لبنان.

وذكرت أن قصف مدفعي إسرائيلي طال كذلك منطقة باب الثنية في بلدت الخيام، فضلا عن محيط تلة حمامص حيث سقطت 6 قذائف.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة حولا استهدفت إحداهما منزلا دمر بالكامل، وفق الوكالة اللبنانية.