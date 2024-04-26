استشهاد المنفذ.. إصابة مستوطنة بعملية طعن في الرملة

فلسطين اليوم

أصيبت مستوطنة "إسرائيلية"، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة بعملية طعن في مدينة الرملة المحتلة، فيما استشهد المنفذ بعد إطلاق النار عليه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإصابة مستوطنة في عملية الطعن، مبينة أنه تم تحييد منفذ العملية الذي لم يكشف عن هويته، دون مزيد منالتفاصيل حول مصيره.

من ناحيته، أعلن الإسعاف "الإسرائيلي" استشهاد منفذ العملية متأثرا بإصابته.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله لموقع العملية، شابا ملقى على وجهه على الأرض وينزف دما من رأسه.