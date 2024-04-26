إصابة بن غفير بحادث سير بعد مغادرته مكان عملية الطعن بالرملة

فلسطين اليوم

أصيب ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير.

وذكرت قناة "كان الإسرائيلية"، أن بن غفير أصيب بجروح متوسطة جراء انقلاب مركبته في مدينة الرملة المحتلة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن مركبة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء، ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

وبينت مصادر عبرية أن الحادث وقع أثناء مغادرة بن غفير لموقع عملية الطعن التي وقعت في الرملة عصر اليوم.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن بن غفير نقل للمستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بعد انقلاب مركبته.

وكانت مستوطنة "إسرائيلية" أصيبت بجروح خطيرة بعملية طعن في مدينة الرملة المحتلة، فيما استشهد المنفذ بعد إطلاق النار عليه.