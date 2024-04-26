بالصور قيادة عملية الفارس الشهم 3 تلتقي عددا من مديري المراكز الطبية

الساعة 07:58 م|26 ابريل 2024

فلسطين اليوم

استقبل مستوصف فاطمة الزهراء وفدا من قيادة عملية الفارس الشهم 3 برئاسة النائب أشرف جمعة.

 

واطلع وفد عملية الفارس الشهم على سير العمل في المستوصف وقسم مرضى الأورام داخله .

 

وقد التقى النائب جمعة بمديري مستوصف فاطمة الزهراء ومركز الوطن الطبي فرع رفح وفرع خانيونس واستمع إلى احتياجاتهم من اجل ضمان تأدية الخدمة الطبية للمواطنين والنازحين في رفح وخانيونس .

 

ووعد النائب جمعة بالعمل على توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

 

وأشاد مديرو المراكز والمستوصفات الطبية الثلاثة بجهود عملية الفارس الشهم التي أطلقتها دولة الإمارات، وعبروا عن شكرهم لهذه الجهود والدور الإنساني الهام الذي أسهم بشكل فاعل ومؤثر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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