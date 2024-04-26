الوفد المصرية يبحث مع الكيان الإسرائيلي مبادرة وقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية، إن الوفد المصري الذي وصل اليوم إلى تل ابيب بدأ لقاءات مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، لبحث المبادرة التي قدمتها القاهرة وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح "الأسرى الإسرائيليين" في قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن الوفد المصري مكون من مستويات عمل، ولا يضم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الثلاثاء القادم بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيحاول تعزيز التطبيع مع إسرائيل، وسيبقى في إسرائيل لمدة يوم، وسيغادر يوم الأربعاء، وفق المصادر الإسرائيلية.