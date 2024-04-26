المكتب الحكومي يدعو إلى فتح المعابر وإدخال ألف شاحنة يومياً

فلسطين اليوم

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة خلال هذا الأسبوع بلغ (١٠٦٣)شاحنة مساعدات، بواقع (٢٠٥)شاحنة دخلت من معبر رفح، و(٨٥٨)شاحنة من معبر كرم أبوسالم، فيما لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى (٤٩)شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.



وأوضح ان هذا العدد هو أقل بكثير من احتياج الشعب الفلسطيني سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والاسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال ٣٠٠ شاحنة مساعدات يوميا.



وأكد أن ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم، نؤكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.



ودعا معروف إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن ١٠٠٠ شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بمواطنينا في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع مطالبا بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للامم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.