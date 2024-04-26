حماس عن بيان واشنطن: لم يتناول قضايا شعبنا.. ومنفتحون على أي مقترحات تأخذها بعين الاعتبار

فلسطين اليوم

أسفت حركة حماس لعدم تناول البيان الصادر عن البيت الأبيض، الخميس، والموقّع من 18 دولة، قضايا أساسية للشعب الفلسطيني الذييرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة، وعدم تأكيده ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب "جيش" الاحتلال من قطاع غزة.

الحركة أشارت، في بيانٍ صدر عنها اليوم الجمعة، إلى أنّ البيان اقتصر على الدعوة إلى إطلاق سراح الأسرى، كما اكتنف الغموض بنوداًأخرى فيه.

وأكدت الحركة مجدداً انفتاحها على أيّ أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار، الاحتياجات والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، والمتمثلةبالوقف النهائي للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى غزة وشمال غزة ومناطق القطاع كافة، وإعادة الإعمارورفع الحصار وإمداد الشعب الفلسطيني بكل احتياجاته الإغاثية والإنسانية، والمُضيّ في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى.

وجدّدت حماس تأكيدها مواصلة العمل لنَيْل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينيةالمستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت حماس الإدارة الأميركية، والدول الموقّعة على البيان، والمجتمع الدولي، إلى رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحقالأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، والضغط لإنهائها، كأولوية مُلِحّة، والوقوف في وجه سياسات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو،الذي يسعى لجر المنطقة إلى الهاوية، لحساباتٍ سياسية شخصية، وتحقيقاً لرغبات حلفائه من اليمين المتطرّف.

وأكدت حماس أنّ حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف يقفون في وجه أي محاولة للوصول إلى اتفاق عادل، يُنهي العدوان ويُعيد الأسرىوالمحتجزين.

وكان بيان مشترك صادر عن البيت الأبيض، أمس الخميس، وموقّع من قادة الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، دعا إلى الإفراج الفوري عنالأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، متجاهلاً أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي.

وقال البيان، الذي وقعته كل من الولايات المتحدة، الأرجنتين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا،بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، إسبانيا، تايلاند وبريطانيا، إن "مصير الأسرى في غزة، وبينهم مواطنونا، يثير قلقاً دولياً".

وزعم البيان أن "الاتفاق المطروح من أجل إطلاق سراح الأسرى من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وأنيسهّل تدفق المساعدات الإنسانية الإضافية الضرورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويؤدي إلى نهاية موثوق بها للأعمال العدائية، ويمكّنسكان غزة من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، مع الاستعدادات المسبّقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".