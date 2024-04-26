استطلاع: غالبية الإسرائيليين تؤيد استقالة كبار مسؤولي "الجيش" والمؤسسة الأمنية

فلسطين اليوم

أفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" باعتقاد 63% من الإسرائيليين أنّ على كبار مسؤولي "جيش" الاحتلال والمؤسسة الأمنيةالاستقالة.

وبحسب الاستطلاع، فقد عارض 19% فقط من المشاركين هذه الخطوة، فيما قال 14% منهم إنّهم لا يعرفون.

ورداً على سؤال عمّا إذا "كان على إسرائيل أن تُنفّذ عملية عسكرية كبيرة في لبنان"، أجاب 39% من المستطلعين بنعم، فيما رفض 36% منهم الخطوة، وقال 25% إنّهم لا يعرفون.

يأتي هذا الاستطلاع في ظل الخسائر القاسية التي يتكبدها "جيش" الاحتلال في مختلف الجبهات، من دون أن يستطيع تحقيق أيّ منالأهداف المعلنة للحرب، وأولها استعادة الأسرى، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على بدء الحرب.

وكان استطلاع نشرته "معاريف" أيضاً قد أظهر، في هذا السياق، أنّ 62% من الإسرائيليين غير راضين عن نتائج الحرب على غزة، فيمقابل 29% قالوا إنهم راضون، و9% أجابوا: "لا أعرف".

وأُجريَ الاستطلاع في 3 نيسان/أبريل الجاري من قبل أحد مراكز الأبحاث في كيان الاحتلال، وشارك فيه 528 شخصاً ممن تجاوزواالثامنة عشرة من عمرهم، يشكلون عيّنة تمثيلية من المستوطنين في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.

كما كشف استطلاع إسرائيلي آخر للرأي في كانون الثاني/يناير الفائت أنّ 9% فقط من المستوطنين الإسرائيليين يرون أنّ "إسرائيل" ستنتصر في غزة.