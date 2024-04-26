قيادتا حماس والجبهة الشعبية من إسطنبول: للعمل على إجهاض مخططات الاحتلال

فلسطين اليوم

التقى وفد قيادي من حركة حماس، على رأسه رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة، نائب الأمين العامللجبهة الشعبية جميل مزهر، ووفداً من قيادة الجبهة.

اللقاء جرى في إسطنبول، أمس الخميس، وتخللته مناقشة مجمل التطورات السياسية والميدانية الجارية، سواء في الحرب على القطاع أومجمل القضية الفلسطينية.

وتبادل الوفدان تقديم التعازي في شهداء الشعب الفلسطيني، مشيدين بصمود هذا الشعب وصبره وعطائه رغم جرائم الاحتلال ووحشيته،وكانت تعزية من الجبهة لهنية باستشهاد ثلاثة من أبنائه وخمسة من أحفاده، وتعزية من حماس لقيادة الجبهة الشعبية باستشهاد الأسيروليد دقة.

وبحث الوفدان الجهود المتواصلة لوقف العدوان وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتوفير متطلباته الإنسانية، كما تطرقا إلى الأوضاعفي القدس والمسجد الأقصى، وما تقوم به قوات الاحتلال، وجرائم المستوطنين.

وأكد الوفدان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لإجهاض مخططات الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته بالحريةوالاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وبحث الوفدان سبل توحيد الشعب الفلسطيني واستثمار هذا الصمود الأسطوري، لينعكس إيجاباً على الأطر القيادية والبرامج السياسيةوالعمل الوطني المشترك.

وبحث الوفدان أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين على مطلب الشعب الفلسطيني بالوصول إلى صفقة تبادل جادة ومشرفة.

وأشاد الوفدان بدور الجماهير التي تخرج للإسناد والدعم والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأهمية هذا الحراك الإقليميوالدولي.