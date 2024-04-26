سموتريتش يدعو "الموساد" لاغتيال قادة حماس وتدمير قطاع غزة بالكامل

فلسطين اليوم

دعا وزير المالية الإسرائيلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، جهاز الاستخبارات (الموساد) إلى اغتيال قادة حركة “حماس” وتدمير قطاع غزة بالكامل.

جاء ذلك في سلسلة منشورات عبر منصة “إكس”، عقب كشف إعلام عبري تفاصيل مبادرة إسرائيلية طرحها فريق التفاوض (يضم الموساد وجهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش)، على مجلس الحرب مساء الخميس، بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وقال سموتريتش: "آن الأوان لكي يعود الموساد إلى القيام بما تدرب عليه، تصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، وليس (الانخراط في) مفاوضات تجري بشكل غير مسؤول وتضر بأمن إسرائيل”.

وأعرب الوزير رئيس حزب "الصهيونية الدينية" عن رفضه لأي تفاوض مع حماس حول صفقة لتبادل الأسرى، قائلا: “يجب أن نتحدث مع حماس، من الآن فصاعدا فقط بالقذائف والقنابل”.

ودعا إلى "اجتياح رفح جنوب قطاع غزة بأقصى سرعة وبأقوى ما يمكن، والاستمرار في جميع أنحاء القطاع حتى تدميره بالكامل".