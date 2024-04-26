الصحة: 51 شهيدًا و75 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيدًا و75 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34356 شهيدا و77368 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.