45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدّى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات وعراقيل قوات الاحتلال كما.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، أن 45 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ونصبت العشرات من السواتر الحديدية، وأوقفت المئات من المصلين وفحصت هوياتهم.

وقمعت قوات الاحتلال الشبان واعتدت عليهم بالضرب والدفع عند باب الأسباط، خلال تأديتهم صلاة الجمعة بعد منعهم من دخول المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال الخاصة في باحات المسجد الأقصى وصحن قبة الصخرة، بالتزامن مع أداء المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.