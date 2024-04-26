تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب باليمن

فلسطين اليوم

خرج اليمنيون، اليوم الجمعة، بتظاهرات حاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة تحت شعار "مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار".

وعمّت التظاهرت الصباحية المتضامنة أكثر من 40 ساحة مركزية وفرعية في المحافظات المذكورة.

وفي محافظة رَيْمَة غرب اليمن،ـ حددت لجنة الأقصى 22 ساحة في مراكز مديريات الجَبين، وبلاد الطعام، والسَّلْفِية، وكُسّمَة، ومَزْهَر، والجَعْفَرية ومختلف الساحات.

أما في محافظات صعدة شمال اليمن، فخرج المتظاهرون في 21 ساحة، هي: المدينة، الشهيد القائد، شعارة، وبني صيّاح، والحِجْلَة برازح، آل سالم، عرو وبني بحر، العين، والقهرة بالظاهر، وربوع الحدود، ومدينة جاوي، وبني عبّاد بمجز، الجرشة بغمر، قطابر، كتاف، وذويب.

وشهدت مأرب شمالي شرقي اليمن تظاهرات كبيرة في ساحات مديريات صرواح، ومجزر، وحريب القراميش، وبُدْبُدَة.

وتنظم في صنعاء، عصر اليوم، تظاهرة مليونية، دعماً للمقاومة في غزة، واحتجاجاً على الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، وتأييداً للعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.