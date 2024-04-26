المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن تدمير آليتين للاحتلال قبالة الحدود الجنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع لجيش الاحتلال وتمكنها من تدمير آليتين.



وقالت المقاومة، في بيان، إن عناصرها اعدوا كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وأضافت أنه عند وصول القافلة إلى نقطة المكمن (مساء الخميس) تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية".



وأوضحت أن "العملية أدت إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".



وفي بيان آخر، قالت المقاومة إنه "بعد رصد دقيقٍ ‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية حوالي الساعة 23: 00 (20: 00 تغ) مساء الخميس تمّ استهدافها من قبل الحزب بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".‏