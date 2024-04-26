تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن طيران الاحتلال الحربي، صباح وفجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدات شبعا وكفرشوبا وحلتا تعرضت خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية. سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفر شوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلًا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة "باب الثنية" في بلدة الخيام، واستهدفت بلدة يارون بالقذائف الفسفورية والقنابل المضيئة، ما أدى إلى اندلاع حريق.