جامعتان أميركيتان جديدتان تنضمان إلى التظاهرات المؤيدة لغزة

فلسطين اليوم

انضمت جامعتان أميركيتان جديدتان إلى التظاهرات الطلابية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والتي بدأت بجامعة كاليفورنيا الجنوبية وامتدت إلى حرم جامعات عدة في أنحاء الولايات المتحدة.

وبدأ مئات الطلاب صباح الخميس، بالتجمع في حرمي جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وردد الطلاب الذين تجمعوا في الحديقة الكبيرة وسط حرم جامعة جورج تاون، شعارات مثل "فلسطين حرة"، و"وقف إطلاق نار فوري في غزة".

ونصب بعض الطلاب خيامًا في الأماكن التي أعطت فيها الشرطة إذنا بذلك.

وفي جامعة جورج واشنطن، رفع الطلاب لافتات مؤيدة لفلسطين وبدأوا السير بشكل جماعي نحو حرم الجامعة.

وأبلغت الشرطة ممثلي الطلاب أنه يمكنهم التظاهر في الحرم الجامعي بين 07.00 صباحا و19.00 مساءً، وأنه لن يُسمح بالتظاهرات خارج هذه الساعات.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجًا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق امتدت تظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.