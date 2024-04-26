بحراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت أعداد من المستوطنين، فجر اليوم الجمعة، قبر يوسف بمدينة نابلس بحجة أداء طقوسهم التلمودية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

ووصل عشرات المستوطنين إلى قبر يوسف باستخدام الآليات العسكرية المدرعة لجيش الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية عبر حاجز عورتا جنوب المدينة، وانتشرت في شارع عمان وشارع القدس ومناطق بلاطة البلد وعراق التايه، ونشرت القناصة على بعض البنايات، كما اقتحمت قوة راجلة حي الضاحية المطل على قبر يوسف، وانتشرت بين البيوت.

ودارت مواجهات في شارع عمان أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، كما استهدف شبان قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في محيط مخيم بلاطة.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف توقفت منذ السابع من أكتوبر، بقرار من جيش الاحتلال بسبب المخاوف الأمنية جراء تصاعد عمليات المقاومة.