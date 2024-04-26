قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين بينهم سيدة حامل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم سيدة حامل.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت -فجراً- مخيم الجلزون شمال رام الله، وانتشر جنود مشاة في أحيائه، وداهموا عدة منازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.

وذكر مركز الجلزون الإعلامي أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة جهاد عبيدة نخلة (33 عاما) وهي أم لأربعة أطفال وحامل بالشهر الثالث، بالإضافة إلى الشابين أحمد مصطفى النوش، ومعاذ مأمون الرمحي.

وأعادت قوات الاحتلال صباح اليوم، اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين بعد ساعات من انسحابها منها، وحاصرت مقبرة الزكارنة ونفذت فيها عمليات تفتيش، كما اعتقلت الشابين أحمد جاسم عوض نزال وأسيد الزغلول بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وجيوس شرق قلقيلية، ودهمت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت عزون بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال للبلدة ومحاصرة منزل المواطن أشرف سليم، قبل أن تقتحمه وتجري فيه عملية تفتيش وتحطيم محتوياته.

وانسحبت قوات الاحتلال من عزون باتجاه بلدة جيوس المجاورة، وداهم الجنود أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أيمن وأنس صابر الزرو، بعد مداهمة منزل عائلتهما في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.