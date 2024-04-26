سريع: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأهداف أخرى في أم الرشراش المحتلة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، استهداف السفينة الإسرائيلية "MSC DARWIN" في خليج عدن، إضافةً إلى توجيه صواريخ باليستية ومُجنّحة نحو أهدافٍ في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكّد سريع، تالياً بيان القوات المسلحة اليمنية الخميس، أنّه تمّ استهداف السفينة "MSC DARWIN" التابعة للاحتلال "بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، والطائرات المُسيّرة"، مُشدّداً على أنّ العملية حقّقت أهدافها بنجاح.

وكشف العميد سريع عن إطلاق القوة الصاروخية اليمنية عدداً من الصواريخ الباليستية والمُجنّحة على عددٍ من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأضاف في البيان أنّ قوات بلاده المسلحة "تؤكّد استمرارها في نصرة الشعبِ الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي".

وشدّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، موضحاً أنّ العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.